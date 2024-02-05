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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Öğrencilerin Heyecanına Ortak Oldu

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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Alemdar, öğrencilerle buluşarak yeni dönemin eğitim camiası başta olmak üzere öğrencilere ve ailelere hayırlar getirmesini diledi.

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Ak Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, yarıyıl tatilinin ardından ders başı yapan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zilinin çaldığı Eser İlkokulu ve Yenigün Ortaokulu ile Sezginler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşan Alemdar'a, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve Yenigün Mahalle muhtarı Nevzat Berber eşlik etti.

Öğrencilerin ilk gün heyecanlarına ortak olan, okul bahçesinde oynanan oyunlara katılan Alemdar, yeni dönemin eğitim camiası başta olmak üzere öğrencilere ve ailelere hayırlar getirmesini diledi.

Alemdar, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Heyecanla okulun yolunu tutan, sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşan, minik kalpleri sevgi dolu öğrencilerimize başarılar diliyorum. Önceliğimiz her zaman evlatlarımızın geleceği olmaya devam edecek." dedi.

Serdivan'da Fikir ve Sanat Akademisi ile gençlere ve çocuklara çok özel bir proje hediye ettiklerini aktaran Alemdar, daha iyilerini hayata geçirmek istediklerini anlattı.

Sapanca'da vatandaşlarla buluştu

Seçim çalışmaları kapsamında Sapanca'nın Rüstempaşa Mahallesi'nde de kıraathaneleri ziyaret eden Alemdar, vatandaşlarla bir araya gelerek onların görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerde Alemdar'a, Sapanca Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Recayi Çapoğlu, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar, Sapanca Engelliler Derneği Başkanı Cemil Ertuğ eşlik etti.

Misafirperverlikleri için Sapancalılara teşekkür eden Alemdar, "AK Parti'mizin yerel yönetim anlayışı, her daim şehirlerimizde yaşanılabilirlik kalitesini artırmak ve medeniyet mirasımıza sahip çıkmak olmuştur. Bizler de yeni dönemde bu anlayışla hareket ederek, Sakarya'mızı bölge için bir marka haline dönüştüreceğiz. Bir yandan şehrimiz için altyapı, üstyapı ve ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken diğer yandan vatandaşlarımızın yaşam kalitesine de etki edecek önemli atılımlar gerçekleştireceğiz çünkü vatandaşlarımızın mutluluğu ve güvenliği, şehirlerimizin daha yaşanabilir kılınmasıyla mümkün olacaktır." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye Yüzyılı" mottosuyla yeni bir yola çıktıklarını aktaran Alemdar, kentin ve özellikle Sapanca'nın her geçen gün geliştiğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

Yusuf Alemdar Serdivan AK Parti Sakarya Eğitim Politika Güncel Haberler

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