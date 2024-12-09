Senegalli balıkçılardan doğal resif üzerine platform kuran BP'ye tepki

Senegal'in Saint-Louis kentindeki balıkçılar, Moritanya ile Senegal ortak sınırındaki deniz üzerinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesi için bölgedeki en büyük doğal resif üzerine platform kuran İngiliz enerji şirketi BP'nin (British Petroleum) doğal hayata zarar verdiğinden şikayet ediyor.

İngiltere merkezli enerji şirketi BP önderliğinde, Senegal'in milli petrol şirketi PETROSEN ve Kosmos Energy ortaklığında yürütülen, deniz üzerinde LNG üretiminin gerçekleştirileceği "Greater Tortue Ahmeyin (Büyük Kamplumbağa Ahmeyin-GTA)" Projesi, geleneksel balıkçılık yapan bölge halkının tepkisini çekiyor.

Senegal'in kuzeyinde yer alan, başkent Dakar'a yaklaşık 270 kilometre mesafedeki Saint-Louis kentindeki balıkçılar, GTA Projesi kapsamında teknik ve lojistik destek sağlamak amacıyla bölgedeki en büyük doğal resif üzerine kurulan platform nedeniyle balık avlayamadıklarını söylüyor.

BP'nin proje başlamadan kendilerine balıkların kümelenebileceği 6 yapay resif sözü verdiğini belirten balıkçılar, şirketin sadece tek yapay resif yapacağını duyurmasına tepkili.

"Diattara" isimli bölgedeki en büyük doğal resifin üzerine kurulan platform nedeniyle balıkçılar, en çok balığın avlandığı alana erişemiyor, platforma yaklaşmalarına da izin verilmiyor.

Balıkçılar, aynı zamanda şirketin Saint-Louis'de ne bir ofisi ne de bir yetkilisinin bulunduğuna dikkati çekiyor.

AA muhabiri, Saint-Louis'de projeden doğrudan etkilenen balıkçılar, balıkçılık derneklerinin üyeleri ve bölge halkıyla görüştü, BP yetkililerine de suçlamaları sordu.

"BP'nin burada ne ofisi var ne de bir yetkilisi"

Saint-Louis Geleneksel Balıkçılar Derneği Başkanı El Hadj Dousse, doğal gazın kıyıdan 125 kilometre açıkta keşfedilmesine rağmen BP'nin teknik destek için ihtiyaç duyduğu platformu kıyıya 10 kilometre mesafeye kurduğunu söyledi.

Dousse, "Burada geleneksel balıkçılık yapan 1117 tekne var. BP, söz konusu platformu Batı Afrika'nın en büyük doğal resiflerinden birinin üzerine kurdu. Diattara ismiyle bilinen bu resif, bizim en çok avlandığımız yerdi ve bugün yaklaşmamız yasak." dedi.

BP'nin 2019'dan bu yana Saint-Louis'de faaliyetlerine başladığını anlatan Dousse, kentte şirketten muhatap olacakları bir yetkili bulamadıklarının altını çizdi ve "BP'nin burada ne ofisi var ne de bir yetkilisi. Şikayetlerimizi aracı 2 Senegalli üzerinden kendilerine iletebiliyoruz ama BP'nin Saint-Louis operasyonlarına kim bakıyor bilmiyoruz." diye konuştu.

"Bu platform gençlerin geleceğini çaldı, kaçak göçü artırdı"

Dousse, BP'nin doğal gaz üretiminin balıkçılığa ve doğal hayata zarar vermeyeceğine ilişkin kendilerine söz verdiklerini dile getirdi.

"BP, buraya 2019'da ilk kez geldiğinde bize, bölge halkına birçok vaatte bulundu ve projenin asla balıkçılığı olumsuz etkilemeyeceği konusunda bizi ikna etti." diyen Dousse, şunları ifade etti:

"Hatta Diattara'nın yerine inşa edebilecekleri yapay resif yerleri için görüşmelere başladılar. Çeşitli bilimsel çalışmalar sonucu yapay resifin yapılabileceği 12 yer belirlendi ama onlar 6 yapay resif yapabileceklerini belirtti. Onu da kabul ettik ve beklemeye başladık. 11 Ekim'de BP, yaptığı açıklamayla ancak 1 yapay resif inşa edebileceğini duyurdu. Sözlerinde durmadılar ve onları sözlerini tutmaya zorlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kendileri 'Biz rakam vermedik.' diye inkar ediyor ama 2019'da kendi Facebook sayfalarında konuya ilişkin yaptıkları paylaşımların ekran görüntüsü var."

Dousse, platform nedeniyle en çok balık avladıkları bölgeye yaklaşamadıklarını, onun yerine söz verilen yapay resiflerin de yapılmadığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yüzyıllardır geçimini balıkçılıkla sağlayan bir ülkeye gelip ellerinden en kıymetli avlanma bölgelerini alıp sonra da onların şikayetlerine böyle kulak tıkayamazsınız. Bunu kabul etmiyoruz. Bugün BP olur, yarın başka uluslararası bir şirket. Onların bize dayattıklarını kabul etmek zorunda değiliz. Doğal zenginliklerimiz elden gidiyor. Bu platform gençlerin geleceğini çaldı, kaçak göçü artırdı. Tek bildiğimiz iş olan balıkçılıkla artık geçinmemiz imkansız hale geldi."

"Resifin etrafına yaklaşmaya çalışanların teknelerini parçalıyorlar"

Bölgede balıkçılık yapan Nalla Diop da doğal gaz projesine karşı olmadıklarını ancak kendileri için avlanma alanı oluşturulmasının gerektiğini söyledi.

Diop, Diattara'da uzun süredir av yapılmadığı için balık çeşitliliğinin inanılmaz arttığını ve balıkçıların da doğal olarak oraya yaklaşarak avlanmaya çalıştığını dile getirdi.

Normalde bu platforma 500 metre yaklaşmanın yasak olduğunu vurgulayan Diop, uygulamada ise platformun etrafındaki 1,2 kilometrelik alana yaklaşamadıklarını ifade etti.

Diop, "Balıkçılar, platformun altındaki resifte çok fazla balığın olduğunu görüyor ve doğal olarak oraya yaklaşmak istiyor ancak platforma 1,2 kilometreden fazla yaklaşmak yasak yoksa platformun etrafındaki korumalar balıkçıların teknelerini parçalıyorlar, onlara saldırıyorlar. Biz ülkemize kazanç sağlayacak bu projeye karşı değiliz ancak kandırılmış konumuna düşmek istemiyoruz. Diattara onların olsun, en azından bizim avlanacağımız yapay resifleri yapsalar bizim için yeter." diye konuştu.

Saint-Louis'de toplumun saygı duyduğu akil insanlar grubunda yer alan İmamlar Konseyi Genel Sekreteri Omar Sarr da BP'nin balıkçıları dinlemesinin gerektiğini belirtti.

Sarr, "Dedelerimizin, bizim ve evlatlarımızın balıkçılık yaptığı bu sularda torunlarımıza bir şey bırakamayacağız. Akil insanlar olarak amacımız, BP ile balıkçıların arasındaki sorunun barış içinde çözülmesi. BP, burada bizim topraklarımızda doğal gazımızı kullanmak istiyorsa bizim taleplerimize saygı duymalı." dedi.

Saint-Louis Geleneksel Balıkçılık Konseyi (CLPA) Sekreter Yardımcısı Fama Sarr, konuyu kamuoyunun gündeminde tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Aynı zamanda 17 Kasım genel seçiminde milletvekili adayı da olan Sarr, "BP, yerel halkın olan biteni sessizce kabul edeceğini düşünüyorsa yanılıyor. Bu konuda tüm hukuki yollara başvurmaktan çekinmeyeceğiz. Yabancı şirketler, para kazandıkları ülkelerin halklarının taleplerini göz önünde bulundurmayı öğrenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

BP'den yanıt

BP'den söz konusu suçlamalara ilişkin AA muhabirinin sorularına yanıt verildi.

Şirketin açıklamasında balıkçılara yapay resif konusunda sayı sözü verilmediğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Uygun şekilde yönetildiğinde 99 yıldan daha uzun ömre sahip olacak, ekosistem üzerinde olumlu etki yaratacak yapay resif kurmayı taahhüt ediyoruz. BP, resiflerin sayısına ilişkin hiçbir söz vermemiş, taahhütte bulunmamıştır. Tek bir yere kurulacak resifin yönetilmesi ve korunması daha kolay olacaktır. Birbirine uzak mesafelerde çok sayıda resifi yönetmek mümkün olmayacaktır."

Şirketin bölgede ofis bulundurmadığına ilişkin suçlamaya cevaben, bu yıl bitmeden Saint-Louis'de GTA Bilgi Merkezinin açılacağı kaydedildi.

Büyük Kaplumbağa Ahmeyim Projesi

Senegal ve Moritanya açıklarında 2015'te keşfedilen gaz sahasında 20 yıl boyunca her yıl 2,3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gazın üretilmesi planlanıyor.

Çalışmaların 2019'da başladığı ve gaz üretiminin bu yıl sonunda beklendiği GTA projesinde BP'nin yüzde 61, Teksas merkezli Kosmos Energy'nin yüzde 29 ve Senegal ve Moritanya kamu şirketlerinin yüzde 10 payı bulunuyor.

Gaz sahasında 15 milyar metreküplük rezervin olduğu tahmin ediliyor.