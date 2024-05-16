Senatör Menendez'in eşi göğüs kanseri tedavisi görüyor

NEW ABD'de, yabancı hükümetlere yardım karşılığında rüşvet almakla suçlanan Senatör Bob Menendez, aynı iddianameden yargılanacak olan eşinin göğüs kanseri olduğunu açıkladı.

Menendez, yazılı açıklamada, eşi Nadine (Arslanian) Menendez'in 3. derece göğüs kanseri tedavisi gördüğünü duyurdu.

Medyanın sürekli soruları üzerine eşinin kendisinden sağlık durumunu açıklamasını istediğini belirten Menendez, "Nadine 3. derece göğüs kanseri hastası ve bu da mastektomi ameliyatı geçirmesini gerektirecek." ifadesini paylaştı.

Menendez, hastalığın ciddiyeti ve ileri evresi nedeniyle, eşinin takip ameliyatı ve muhtemelen radyasyon tedavisi görmesi gerekeceğine işaret ederek, kamuoyundan mahremiyet alanına saygı duyulması çağrısında bulundu.

Menendez'in yargılanmasına 13 Mayıs'ta başlanırken, aynı iddianamede suçlanan eşi Nadine'nin sağlık gerekçeleri nedeniyle temmuzda ayrı olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Öte yandan, Senatör Menendez'in avukatı Avı Weitzman'ın, alınan rüşvetlerden müvekkilinin eşini suçlaması dikkat çekti.

Weitzman, Menendez'in, eşinin aldığı hediyelerden haberi olmadığını savunarak, "Eşi başkalarından kendisine ne vermesini istediği konusunda müvekkilimi bilgilendirmedi." diye konuştu.

Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturması

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine ilk olarak 22 Eylül 2023'te sunulan iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, siyasi çıkar karşılığında geniş bir rüşvet planına dahil olmakla ilgili suçlamalar yöneltilmişti.

Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.

Suçlamalar sonrasında Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.

Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hazırlanan ilk iddianame genişletilmişti.

ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.