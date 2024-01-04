Şemdinli'de Öğrencilerin STEM Projeleri Sergilendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenciler, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) kapsamında hazırladığı projeler sergilendi.

İlçeye bağlı Çatalca köyündeki ilk ve ortaokulu öğrencilerin projelerinin yer aldığı sergide, öğrencilerin birbirinden farklı projeleri katılımcılardan ilgi gördü.

Etkinliğe katılan Kaymakam Ali Ekber Ateş, sergideki projeleri inceledi, öğrenci ve öğretmenlerinden bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Ateş, "Çocukların stantlarını gezdik. Çok güzel projeler yapmışlar. Böylece küçük yaşlarda çocuklarımızın bilime önem vermeleri, bilimi hissetmeleri, bilime ilgi duymaları bizi sevindirdi." dedi

Sergiye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, veliler ve öğrenciler katıldı.