Selvi Kılıçdaroğlu: 'Van Depreminde Büyük Kayıplar Yaşamış Kadınlarla Bir Araya Geldim. Ciddi Sorunları Olsa da Çok Güçlüler.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Van depreminde büyük kayıplar yaşamış kadınlarla bir araya geldim. Çocuklarının geleceğine dair kaygılılar. Ciddi sorunları olsa da çok güçlüler. Ben aslında onlara umut vermek için gelmiştim ama yanlarından umutlarım tazelenmiş ayrıldım. Bahar geldiğinde yine kucaklaşacağız” paylaşımını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Van depreminde büyük kayıplar yaşamış kadınlarla bir araya geldim. Çocuklarının geleceğine dair kaygılılar. Ciddi sorunları olsa da çok güçlüler. Ben aslında onlara umut vermek için gelmiştim ama yanlarından umutlarım tazelenmiş ayrıldım. Bahar geldiğinde yine kucaklaşacağız" paylaşımını yaptı.

Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Güne Van'ın anneleri ve dünya tatlısı çocuklarıyla başladım. İçim umutla doldu. Türkiye Beslenme Saati projemizin her yere yayılmasını, dayanışmanın büyümesini umuyorum.

Van depreminde büyük kayıplar yaşamış kadınlarla bir araya geldim. Çocuklarının geleceğine dair kaygılılar. Ciddi sorunları olsa da çok güçlüler. Ben aslında onlara umut vermek için gelmiştim ama yanlarından umutlarım tazelenmiş ayrıldım. Bahar geldiğinde yine kucaklaşacağız."