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Selçuk Türkoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e tepki: Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana

Selçuk Türkoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e tepki: Avrupa kıyasını maaşlarda da yapsana
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İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Avrupa'daki motorin fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Avrupa'daki motorin fiyatlarını Türkiye ile karşılaştırmasına tepki gösterdi.

Türkoğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Bakan Mehmet Şimşek, çıkmış diyor ki: 'Avrupa'da mazot 150 lira, bizde 100 lira!' Sn. Şimşek! Sizin yaptığınıza 'züğürt tesellisi' derler! Avrupa kıyasını neden sadece akaryakıtta yapıyorsun? Bir de maaşlarda yapsana! Almanya'da 2026 asgari ücret saatlik 13,90 Euro. Tam zamanlı çalışan için aylık brüt yaklaşık 2 bin 400 Euro. Türkiye'de net asgari ücret 28 bin 75 lira! Almanya'da ortalama ücret üzerinden prim ödeyen standart emeklinin aylığı 1.913 Euro! Türkiye'de milyonlarca emekli ise 20-23 bin lira bandında yaşam mücadelesi veriyor.

400 euro bile zor ediyor!

Sayın Bakan; mesele akaryakıtın litre fiyatı değil, o litreyi alım gücü! Hala anlamadınız mı? Bunu siz de geçmişte söylüyordunuz. Göreve geldiğiniz 2013'te benzin 5 liraydı, dolar 1,90 liraydı. Ama vatandaşın cebindeki maaşın satın alma gücü bugünkünden çok daha yüksekti. Avrupa örneği verecekseniz, Avrupa'nın maaşını da, emeklisini de, alım gücünü de konuşun. Vatandaş size şunu soruyor: Avrupalı maaşıyla kaç litre mazot alıyor, ben kaç litre alabiliyorum. Sen ondan haber ver. Bana maval okumayı bırak!' Evet, demagoji yapma, sadede gel Sn. Bakan"

Kaynak: ANKA
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