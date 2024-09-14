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Selçuk Bayraktar: Gençlerimiz Türkiye'nin Uzay Hedeflerini Gerçekleştirecek

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TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda konuşan Selçuk Bayraktar, gençlerin Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağını belirtti. Tuz Gölü'nde devam eden yarışmalarda 900'den fazla takım mücadele ediyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nda yaptığı konuşmada, "İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, 'Milli Uzay Programı' kapsamında hedeflerine çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma silahlarını geliştirecekler ve dünyaya medeniyetimizin, milletimizin sesinin daha gür çıkmasına vesile olacaklar" dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Roketsan yürütücülüğünde Tuz Gölü'ndeki Hisar Atış Alanı'nda 9 Eylül'de başlayan 'Roket Yarışları' devam ediyor. 16 Eylül'de sona erecek yarışların bugün gerçekleştirilen etabını TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile izledi.

'GÖKLERDEKİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN TEMİNATI'

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl düzenlenen yarışlara 900'den fazla takımın katıldığını belirterek, "2018'de ilk defa bu yarışmanın temellerini Roketsan ile attığımızda acaba yapabilir miyiz, başarılı olabilir mi, böylesine bir yarışma diye çekincelerimiz vardı. TEKNOFEST'in kalbi bu yarışmalar. Bu yarışmaların da en heyecanlısı, bizler için en tutkulusu, muhakkak ki roket yarışması. Dünya üzerinde bir tek yerde daha yapılıyor, o da Amerika Birleşik Devletleri. Orada da eski bir geleneği olan bir yarışma. Bir anlamda ülkelerin, ulusların uzay çalışmalarının tohumlarının atıldığı yarışmalar bunlar. Bizler de aynı maksatla ülkemizin 'Milli Uzay Programı'nın inşası ve göklerdeki bağımsızlığının teminatı olması maksadıyla bu yarışmayı ilk yıldan itibaren düzenlemeye başladık" dedi.

'GURUR DUYUYORUM'

Gençlerin çalışmalarıyla, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Finale kalan 80 takımımız burada kıyasıya bir mücadeleyle roketlerini hazırlayıp ateşliyorlar. Aksaray'da, Tuz Gölü'nde bir anlamda çok geniş bir düzlüğün ortasında, ülkemize dair hayallerini, tutkularını, emeklerini, gayretlerini, hepsini harmanlayarak ülkemizin tam bağımsız yarınları adına birkaç saniye sürecek bir uçuş için ateşliyorlar. Bir anlamda, tüm milletimizi, o çıktıkları yüksek irtifaya çıkartmış oluyorlar. Ben böylesine bir takımın yol arkadaşı olmaktan, bir Türk evladı, bir mühendis olarak büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Böylesine, ülkemizin tam bağımsız, müreffeh ve güçlü yarınları için kendini vakfetmiş, bu alanda emek gösteren, büyük çaba gösteren, ter döken kardeşlerimle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. İnşallah bu genç kardeşlerimiz, ülkemizin, 'Milli Uzay Programı' kapsamında hedeflerine, çok daha kısa sürede varmasını sağlayacaklar. Ülkemizin hava savunma silahlarını, sistemlerin büyük ihtiyaç duyduğu hava savunma sistemlerini geliştirecekler ve dünyaya medeniyetimizin ve milletimizin sesinin daha gür çıkmasına vesile olacaklar."

Konuşmaların ardından finale kalan 80 takımın hazırladığı roketler, geri sayımın ardından gökyüzüne ateşlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Selçuk Bayraktar Teknoloji Havacılık Teknofest Etkinlik Tuz Gölü Türkiye Güncel Uzay Spor

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