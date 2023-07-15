Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine şehitlerin yakınları katıldı. Tolga Ecebalın'ın annesi Sedef Ecebalın, 'Biz anne ve baba olarak nasıl unutamıyorsak kimse unutmasın' dedi.

- Şehit yakınları Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti

Tolga Ecebalın'ın annesi Sedef Ecebalın:

"Biz anne ve baba olarak nasıl unutamıyorsak kimse unutmasın"

İSTANBUL - Edirnekapı'da bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine şehitlerin yakınları katıldı. Tolga Ecebalın'ın annesi Sedef Ecebalın, "Biz anne ve baba olarak nasıl unutamıyorsak kimse unutmasın" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, şehit yakınları da katıldı. Şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Bir şehit annesi, yavrusunun kabri başında gözyaşlarına hakim olamadı. Hain darbe girişiminde şehit olan Tolga Ecebalın'ın annesi Sedef Ecebalın ise, "Biz unutamıyorsak kimse unutmasın" dedi.

"Vatan müdafaası söz konusuydu gerisi teferruattı"

Şehit Yılmaz Ercan'ın kardeşi Kerem Ercan, "Şehit Yılmaz Ercan'ın tek kardeşiyim. Rahmetli evliydi ama henüz yeni evli olduğu için çocuğu yoktu. Tek kardeşiyim yani. Vatan müdafaası söz konusuydu gerisi teferruattı. Rahmetli çok dindar ve vatansever bir insandı. Üç ayları ibadetle ve oruçla geçirmişti ondan sonra Ramazan umresine gitti. Ramazan umresine gittiğinde adım başında Allah'ım bana şehitlik nasip et diye dua etmişti. Ben de abime sen askerliği Şırnak, Silopi'de yapalı yıllar oldu artık vatan sorumluluğu bitti demiştim. Nerde şehit olacaksın? Anca büyük bir savaş falan çıkar öyle diye konuşmuştum. O da bana belli olmaz demişti. Umresini yaptıktan sonra döndüğünde hemen darbe oldu zaten. Hanımı da sokağa çıkmaması için telkinlerde bulunmuş. O dönemde meselenin içeriğini kimse bilmediği için ama kendisi yine de dışarı çıktı. Ben de tabii çıktım ama izli mermiler ayağımın ucuna düşmeye başlayınca insan psikolojik olarak duraksayabiliyor. O işret aynelyakin imanla bizim gibi zayıf imanlılar arasındaki fark bu zaten. Allah bize de aynelyakin iman nasip etsin. Herkes şehit olamaz. Allah herkese bunu nasip etmez. Kendisi çok düzgün, namuslu ve şerefli bir hayat yaşamıştı. Doğrunun, mertliğin yanında olan bir insandı. Allah şefaatlerine nasip eylesin" dedi.

"Bize yaşananlar dün gibi"

Tolga Ecebalın'ın annesi Sedef Ecebalın ise, "Bize yaşananlar dün gibi. Tek isteğimiz bütün şehitlerimiz hiçbir zaman unutulmasın. Biz anne ve baba olarak nasıl unutamıyorsak kimse unutmasın. Tek dileğimiz ve isteğimiz bu" ifadelerini kullandı.