Son dakika... Şehit ve gazi ailelerinden Türk Tabipleri Birliği'ne siyah çelenk

Şehit ve gazi ailelerinden Türk Tabipleri Birliği'ne siyah çelenk

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar:

"Hipokrat Yemini'ne ihanet eden Türk Tabipleri Birliği derhal ve hemen kanunlar önünde hesap vermelidir"

"Tıp mesleğinin simgesi olan beyaz önlüğü kendilerine kalkan yaparak siyaset yapıyorlar"

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut:

"Bu işin siyasi saikleri nelerdir ya da perde arkasında neler vardır yorumlamak istemem"

ANKARA - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Uzmanlar Federasyonu üyeleri, Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Şehit ve gazi aileleri ile uzman erbaşlar, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Uzmanlar Federasyonu Başkanı Ali Tilkici önderliğinde Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi binası önüne siyah çelenk bıraktı. Siyah çelengin slogan ve pankart eşliğinde bırakılmasından önce bir açıklama yapan TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, "Türk milletine hainlik, Hipokrat Yemini'ne ihanet eden, adının önünde Türk ve tabiplik gibi iki kutsal kavram olan bu kurum derhal ve hemen kanunlar önünde hesap vermelidir. Vatan için şehit olanlar ile gazilerimiz için güzel tek bir söz söylemeyi kendilerine yediremeyen bu kurumun yönetimi, dağda ölen teröristler için ağıt dökercesine açıklamalar yapmaktadır" dedi.

Aylar, şöyle devam etti:

"Milletimizin değerleriyle alay edercesine terörü ve teröristi överek ülkemiz üstünde hain emeller ve planlar yapanların değirmenine su taşıyan bölücü örgütün adeta sözcülüğünü yapan bir avuç sözüm ona hekim müsveddeleri, cefakar ve vefakar Türk doktorlarını temsil etmekten uzaklaşmış, adeta aşırı sol ve PKK'nın yuvası haline gelmiştir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 'beni Türk doktorlarına emanet edin' güvenini sarsan bir avuç sözde hekim, ülkemiz sağlık kurumunu temsil etmekten her geçen gün uzaklaşmıştır. İşi gücü milletimizin kutsallarına düşmanlık yapmayı marifet zanneden bu kuruma çöreklenmiş bir grup, tıp mesleğinin simgesi olan beyaz önlüğü kendilerine kalkan yaparak siyaset yapmaktadır."

"Bu işin siyasi saikleri nelerdir ya da perde arkasında neler vardır yorumlamak istemem"

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ise, şehit ve gazi aileleri temsilcilerinin yaptığı protestoya ilişkin, "Düşünce ve ifade hürriyeti herkes için önemli. Elbette insanlar bu düşüncelerini, ifadelerini serbestçe yapabilirler. Ancak iftira olmaması gerekir. Son birkaç haftadır gerek siyasilerin Türk Tabipleri Birliği'ni hedef göstermesi, gerekse birtakım açıklamalar nedeniyle özellikle bazı vakıf ve derneklerin sosyal medyada yaptığı açıklamaları görmüştük. Türk Tabipleri Birliği'ne çelenk bırakacaklarını duymuştuk. Bizler de bugün 14.00'te böyle bir şey olacağını biliyorduk, nitekim oldu. Katılım çok yüksek değildi. Bu işin siyasi saikleri nelerdir ya da perde arkasında neler vardır yorumlamak istemem" ifadelerini kullandı..