Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, Kalp Krizinden Şehit Oldu
İzmir'in Menemen ilçesinde spor faaliyeti sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, malatya valisi, milletvekilleri ve şehidin ailesinin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Şehit Kökcü, kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte toprağa verildi.
İZMİR'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü (50), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Köcü, spor faaliyeti sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kökcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mehmet Kökcü'nün cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Malatya'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kökcü'nün kızı İrem ve oğlu Ahmet Eren, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Mehmet Kökcü şehitlikte toprağa verildi.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA