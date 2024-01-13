Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı. Şehit haberinin verilmesiyle birlikte ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Gün'ün bekar olduğu öğrenildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştırıldı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba Süleyman ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.
Ailenin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı.
Gün'ün bekar olduğunu öğrenildi.