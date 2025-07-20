Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması'nın kazananları AA'ya konuştu Açıklaması

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına düzenlenen "Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması"nın ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı ödül töreninde, 4 temel ve bir özel kategoride 14 fotoğraf sanatçısına ödül takdim edildi.

TVNET Program Sunucusu Cüneyt Özdemir'in sunumuyla gerçekleştirilen tören öncesinde "Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisi birincisi Şirzat Temiz, "2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisi birincisi Uğur Yıldırım ve "Hikayeyi Tamamla - Rami Kütüphanesi Özel Ödülü" kategorisinde ödül alan Aydın Sertbaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şirzat Temiz, ödül aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için onur ve gurur verici bir durum. Bu yıl bildiğim kadarıyla 4'üncüsünü düzenleniyor. Daha önce de yarışmanın adını duymuştum. Sanıyorum bir kere de katılmışlığım vardı ama bir öncekinde de tarihi kaçırmıştık. Bu defa kısmet oldu. Güzel de bir ödül aldığımızı öğrendik." dedi.

Şehit Mustafa Cambaz anısına yarışma düzenleniyor olmasını çok değerli bulduğunu ifade eden Temiz, şunları kaydetti:

"Mutluluk duyuyorum. Böyle güzel bir ortamda bulunmak, böyle bir yarışmada, organizasyonda yer almak benim için keyif verici. Hobi olarak fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekmek bana çok büyük keyif veriyor. Bu da benim için canlılık kaynağı, ümit kaynağı, güzellik kaynağı oldu."

"Bu kıymetli jüride kendimi test etmek istedim"

Milliyet gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım, görevi başında hayatını kaybetmiş bir foto muhabirinin fotoğraf yarışmasına adının verilmesinin önemine vurgu yaparak, "Yarışmanın çok kıymetli bir jürisi var. Bu yarışmaya bu anlamda katılmak istemiştim. Bu kıymetli jüride kendimi test etmek istedim." diye konuştu.

Yıldırım, yarışmaya ilk kez katıldığına dikkati çekerek, ödül kazanmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyledi.

Aydın Sertbaş ise ilk senesinden beri bu yarışmaya katıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ödül almak bu seneye nasipmiş. Şehitlerimizi anma adına katılıyorum. Amatör olarak fotoğrafçıyım. Bu tür yarışmalar beni cezbettiği için de ayrıca bir önem katıyor. Tabii ki şehitlerimizin anısına yaşatmak için de elimden geldiğince bir katkım olduysa ne mutlu bana. Rami Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla burası restore edildi. Restore edildikten sonra defalarca buraya geldim. Böyle bir tarihi mekanda hem fotoğraf çekmek hem de ödül almak benim için ayrıca bir gurur verici oldu. Gelecek yıllarda yine katılmayı arzu ediyorum."

Ödüller

"2024'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları" kategorisinde birinciliğe "Lübnanlı Bebek" isimli fotoğrafıyla Milliyet gazetesi foto muhabiri Uğur Yıldırım, ikinciliğe "Gazze'de Savaş" eseriyle AA foto muhabiri ?Ali Jadallah ve üçüncülüğe "Joy Resists Amputation" fotoğrafıyla Mahmoud Abu Hamda layık görüldü.

"Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar" kategorisinde birinciliği "Deve Güreşi" isimli eseriyle Şirzat Temiz, ikinciliği "Zil Ustası" eseriyle Engin Ayyıldız ve üçüncülüğü "Hallaccı" eseriyle Hilal Emnacar kazandı.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Dron Çekimi)" kategorisinde "Geri Dönüş" isimli çalışmasıyla Orhan Fatih Doğan birinci, "Filistin İçin Tek Yürek" fotoğrafıyla İstanbul Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Ali Atmaca ikinci ve "Pelikan Adam" eseriyle Seyit Konyalı üçüncü oldu.

"Yeni Nesil Fotoğraflar (Cep Telefonu Çekimi)" kategorilerinde ise birinciliğe "Peri Kızları" eseriyle İsmail Eser, ikinciliğe "Horoz" isimli fotoğrafıyla Mürsel Yağcıoğlu ve üçüncülüğe "Nemrut Krater Gölü" fotoğrafıyla Serkan Özkan layık görüldü.

"Hikayeyi Tamamla - Rami Kütüphanesi Özel Ödülü" kategorisinde ödül "Rami'de Akşam Dersi" adlı fotoğrafıyla Aydın Sertbaş'a verildi.

Dört kategori ve bir özel ödülün olduğu fotoğraf yarışmasında toplamda 1 milyon lira ödül dağıtıldı.

Kızılay İçerik ve Prodüksiyon Müdürü Fırat Yurdakul, eski Cumhurbaşkanlığı özel fotoğrafçısı, foto muhabiri ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, foto muhabiri Kayhan Özer, Yeni Şafak foto muhabiri Sedat Özkömeç ve Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk'ün jürisinde yer aldığı yarışmada, kazanan fotoğraflar, ödül töreninin ardından Rami Kütüphanesi'nde sergilendi.