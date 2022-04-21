Seferihisar yatırımlar şehri oldu

SEFERİHİSAR, İZMİR (Bültenler) - TOKİ Seferihisar Etabındaki çalışmalar hakkında bilgi alan ve incelemelerde bulunan bakanlar, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ile Seferihisar'da yapılacak proje ve yatırımlar hakkında görüştü. Bakan Kurum Seferihisar'a yatırım müjdelerini duyurdu. Seferihisar, Ahmet Aydın göreve başladığı günden beri yatırımlar şehri oldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Seferihisar'a özel projeler hakkında sunum yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Seferihisar'ın ihtiyacı olan yatırımları alması için çalışmalarımızı yapıp Sayın Bakanlarımıza sunum yaptık. Bakanlarımız projelerimizi ilgiyle dinleyip, olumlu görüş belirttiler. Seferihisar'ımıza yakında çok önemli yeni yatırımlar geliyor" diyerek müjde verdi.

Seferihisar'da yaşayanlara özel TOKİ etabı müjdesi

TOKİ Seferihisar Etabının çalışmalarını inceleyen Bakan Kurum'a Seferihisar'da yaşayanlara özgü bir TOKİ ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Aydın, hazırladığı dosyayı Bakan Kurum'a iletti. İnşaatı süren 1022 konutluk TOKİ Seferihisar Etabının dar gelirli aileler için çok önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Aydın, "TOKİ'nin dar gelirli aileler için yaptığı konut projeleri çok önemli fırsatlar. Seferihisar'da yapılan 1022 konutlu TOKİ projesi ilçemiz için de çok önemli bir çalışma. Sayın Bakanımıza Seferihisar'da yaşayan vatandaşlarımıza özel ek bir TOKİ etabı ihtiyacı olduğunu ilettik. Kendisi talebimizi olumlu karşıladı ve konu hakkında çalışma yapılması için talimat verdi. İnşallah Seferihisar'a özgü bir TOKİ etabı geliyor" diye konuştu.

Ürkmez Sanayi Sitesi için geri sayım

Seferihisar'ın turizm potansiyeli yüksek bölgelerinden olan Ürkmez, Doğanbey ve Payamlı'nın bir sanayi sitesine ihtiyacı olduğunu söyleyen başkan Aydın, "Çok kıymetli olan bu bölgede küçük sanayi sitesi var ve esnaf genellikle Seferihisar Kuşadası Caddesi üzerinde yol boyunca konuşlanmış durumda. Ürkmez bölgesi turizm potansiyeli olan bir bölge ve yaz nüfusu 150 bin. Yerleşim yerlerine bitişik olan işyerleri, hem esnafımız için hem de bölge sakinleri için konforsuz bir ortam yaratıyor. Yerli ve yabancı turistlerin dinlenmek ve tatil yapmak için geldikleri bu bölgede ses ve görüntü kirliliğinin önlenmesi ve hem esnafımıza rahat bir çalışma ortamının sağlanması acil bir gereklilik. Bir süredir bununla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. TOKİ ile yaptığımız görüşme neticesinde bir garantör sağlanması gerekliliği söylendi. Biz de Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte Ürkmez Sanayi Sitesi Kooperatifimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmalarımızla ilgili Sayın Bakanımıza detaylı bir sunum yaptık. Bakanımız projeye ilgi gösterdi, gerekli çalışmaların yapılması ve projenin takip edilmesi talimatını verdi" diye konuştu.

Seferihisar rahat bir nefes alacak

Seferihisar'da vatandaşların genç, yaşlı demeden ailece vakit geçirecekleri nitelikli bir sosyal alana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, "İlçemiz doğal güzellikleri ile nadide bir bölge fakat vatandaşın genç, yaşlı, demeden ailecek vakit geçirecekleri, rahat nefes alacakları nitelikli bir alan yok. Uzun süredir bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sığacık Mahallesi'nde bulunan Girlen Mevkii böyle bir proje için çok uygun bir alan ve şuan atıl halde. Bu alanın hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirecekleri bir Millet Bahçesi olarak düzenlenmesinin ilçemiz için faydalı olacağını düşünüyoruz. Bakanlığımızın, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü'ne konu ile ilgili resmi yazılar da yazıldı. Biz de bununla ilgili süreci Sayın Bakanımızla paylaştık, hazırladığımız raporları kendisine sunduk. Seferihisar çok yakında rahat bir nefes alacağı nitelikli bir sosyal alana kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan Yatırım Müjdesi

Seferihisar TOKİ Etabında yaptığı incelemeler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetle birlikte kameraların karşısına geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Seferihisar için çok önemli üç müjde verdi. Basın mensuplarına konuşan Bakan Kurum, "Seferihisar'da oturan kardeşlerimizin yeni sosyal konut talepleri var. Bu vesile ile burada inşallah 2022 yılı içerisinde öncelikle Seferihisar'da oturan kardeşlerimize verilmek üzere bir konut projesini TOKİ Başkanlığımız eliyle çıkıyor olacağız. Yine burada Doğanbey Ürkmez Sanayi Sitesinin yapılmasına ilişkin vatandaşımızın, esnafımızın bir talebi var burayı da hazine alanı üzerinde kooperatifimiz ile birlikte çalışacağız. İnşallah mutabakata geldiğimizde de ya TOKİ Başkanlığımız eliyle ya da Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yapım sürecini de gerçekleştirip sanayi esnafımızın da vatandaşımızın da huzurlu olacağı bir alanı kazandıracağız. Bunun dışında Sığacık'ta 65 bin metrekarelik alanda Kaymakamlığımız ile birlikte inşallah bir Millet Bahçesi projelendiriyoruz. Seferihisar'ın Sığacık'ın burada gençlerin, kadınların, çocukların vakit geçireceği bir Millet Bahçesi için de projelendirme sürecine başladık inşallah en kısa zamanda Sığacık'ta Millet Bahçemizi de Seferihisar'a kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ile yaptığı görüşmeden büyük müjdelerle çıkan Başkan Aydın, "Sayın Bakanımız tüm projelerimizle yakından ilgilendi. İlçemiz için çok güzel müjdelerimiz var. Seferihisar'ımıza değer katacak pek çok yatırım ve proje için sözümüzü aldık. Ulamış ve Payamlı Mahallelerine TOKİ ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla son derece donamını iki yeni anaokulu da yapılacak. Bu okul projeleri bölgede yaşayan okulöncesi yaş gurubundaki yavrularımızın eğitimi için çok önemliydi" diye konuştu.

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