SEBZE-MEYVE HALİNDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Güncel Haberler MALATYA'da, bilinmeyen nedenle sebze halinde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürdü. MALATYA'da, bilinmeyen nedenle sebze halinde çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürdü. Yangın, sabah saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde, meydana geldi. Kasaların depolandığı açık alanda yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm kasaları sardı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğin yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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