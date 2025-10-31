Sayıştay ve Kamu Başdenetçisi Faaliyet Raporlarını Açıkladı

SAYIŞTAY BAŞKANI YENER: 448 KAMU İDARESİ DENETLENDİ

Sayıştay Başkanı Metin Yener, söz aldı. Yener, 2025 yılında gerçekleşen faaliyetler ve 2026 yılı bütçesiyle yapılması planlanan faaliyetlerle ilgili bilgi vererek, "Mahalli idarelerle ilgili 14 il özel idaresi, 30 büyükşehir belediyesi, 31 büyükşehir bağlı idaresi, 29 il belediyesi, 259 ilçe belediyesi, 78 mahalli idare şirketi ve birliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olmak üzere toplam 448 kamu idaresi denetlenmiştir. Söz konusu denetimlere ilişkin hazırlanan raporlar ilgili mercilere gönderilmiş olup önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2026 bütçe teklifimizde toplam istenilen ödenek ise 4 milyar 729 milyon 868 liradır" diye konuştu.

KAMU BAŞDENETÇİSİ AKARCA: 13 YILDA 258 BİN ŞİKAYET BAŞVURUSU ALDIK

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ise kurumunun kurulduğu günden bu yana önemli mesafeler katettiğini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana yani 13 yıllık süreçte kurumumuz toplam 258 bin 657 şikayet başvurusu almış ve bugüne kadar da 256 bin 665 adet karar verilmiştir. Bu kararlar idarenin hizmet kalitesinin artırılmasına ve kişilerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamıştır. Yapılan çalıştaylar ve hazırlanan özel raporlarla milyonlarca insanı ilgilendiren konularda çalışmalar gerçekleştirilmiş, yapılan faaliyetlerle çocuklar, gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hak arama kültürünün gelişmesinde ve kurumun sorun çözme yeteneğinin artmasında önemli adımlar atılmıştır. Kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması konumundaki kurumumuz 1 Ocak ile 27 Ekim 2025 tarihleri arasında 17 bin 125 şikayet başvurusu almıştır. Bu başvurular konularına göre değerlendirildiğinde, en fazla başvurunun kamu personel rejimi alanında yapıldığı; bunu adalet, milli savunma ve güvenlik, eğitim, gençlik ve spor ile çalışma ve sosyal güvenlik alanlarının takip ettiği görülmektedir. Doğrudan çocuklardan başvuru alabilen kurumumuz 2024 yılında çocuk hakları alanında 346 bin 2025 yılında 299 bin başvuru almıştır. Her iki yıl içinde 18 yaş altı başvuru sayısı 530 olmuştur. 2025 yılı içerisinde incelenen ve sonuçlandırılan başvurular hakkında 692 adet tavsiye kararı, 743 adet ret kararı, 255 adet kısmen tavsiye ve kısmen ret kararı verilmiştir" dedi.

'BU YIL ÇÖZÜME KAVUŞTURULAN DOSYA SAYISI 1447'

Akarca, kurumun kamu idarelerine bulunduğu tavsiye kararlarına uyum oranının arttığını ve vatandaşların adalete hızlı eriştiğini söyleyerek, "Bu kapsamda 1 Ocak ile 27 Ekim 2025 tarihleri arasında dostane yollarla çözüme kavuşturulan dosya sayısı toplam 1447 adettir. Kuruluşundan itibaren bugüne kadar kurumumuz başvuruları inceleme görevi dışında ulusal ve uluslararası insan hakları ve kamu yönetimi uygulamalarına yönelik özel raporlar düzenlemiştir. 2025 yılında eğitimde fırsat eşitliği, emeklilik işlemleri, kadına karşı şiddetle mücadele ve cezaevinde anne yanında kalan çocuklar bağlamında özel rapor çalışmaları halihazırda sürdürülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR

Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın bilgilendirmelerinin ardından komisyon toplantısı devam ediyor.