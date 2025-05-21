Savunma Sanayii Başkanı'ndan Öncelikli Açıklamalar

'ÜRETTİĞİMİZ SİSTEMLERİN YÜZDE 75'İ NATO'DA KULLANILIYOR'

Konferansta konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSB olarak 1100'den fazla aktif tedarik ve Ar-Ge programı yürüttüklerini söyleyerek, "Program portföyü büyüklüğü ve çeşitliliği açısından, dünyadaki en büyük savunma sanayii program yönetim otoritesiyiz. Bugün Türk savunma sanayiinin dünyanın 11'inci büyük ihracatçısı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan teslimatlarla birlikte ürettiğimiz sistemlerin yaklaşık yüzde 75'inin NATO kuvvetlerince kullanıldığını ifade etmek isterim" dedi.

Görgün, yapay zekanın giderek karar destek mekanizmalarına entegre edildiğine vurgu yaparak, "Bulut tabanlı mimarilere geçişi ise birlikte çalışabilirlik ve gerçek zamanlı tepki kapasitesi açısından kilit bir unsur olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, kamu kurumları, sanayi, akademi ve son kullanıcıları bir araya getiren, toplumun tüm kesimlerini içeren bir yaklaşımı benimsiyoruz. MDO'nun başarısı için, özellikle bu dinamik ortamda, sahada deneyimi olan askeri personel ile kamu kurumları ve özel sektör şirketlerinin yakın iş birliği içinde çalışması elzemdir. Sahadan gelen geri bildirimlerin hızla sanayiye aktarılması ve etkin çözümler üretilmesi gerekir. SSB, operasyonel ihtiyaçları en doğru ve zamanında karşılamak için hem saha hem de sanayi ile yakın temas içinde çalışmaktadır" dedi.

'TÜRKİYE KÜRESEL BİR LİDER'

Türkiye'nin, gelişmiş insansız sistemlerin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasında küresel bir lider haline geldiğini vurgulayan Görgün, "Bayraktar TB2, AKINCI, ANKA ve AKSUNGUR gibi İHA platformlarımız, çeşitli operasyon alanlarında gerçek zamanlı keşif-gözetleme, hassas vuruş ve savaş alanı direnci açısından etkinliklerini kanıtlamıştır. Bu platformlar, NATO komuta-kontrol yapılarıyla entegre edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca KIZILELMA ve ANKA-3'ün çok yakında hizmete gireceğini de belirtmek isterim. Elektronik harp, çoklu alan üstünlüğünün temel taşıdır. Sanayimiz, radar karıştırma, sinyal istihbaratı ve spektrum hakimiyeti gibi gelişmiş EH sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler, TSK tarafından aktif olarak kullanılmakta, hayatta kalabilirliği artırmakta, düşman faaliyetlerini bozmaktadır" diye konuştu.

'YAPTIRIMLAR İTTİFAK RUHUYLA BAĞDAŞMAZ'

Görgün, 2024 yılında Türkiye'nin, savunma ve havacılık ihracatında 7 milyar dolar seviyesine ulaşarak önemli bir eşiği aştığına vurgu yaparak, "Bu toplamın yüzde 55,4'ü NATO müttefikleri ve Ukrayna'ya gerçekleştirilmiştir. İlk 20 ülke arasında 10'unun NATO ülkesi ve Ukrayna olması, Türkiye'nin güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu açıkça göstermektedir. Çoklu alan operasyonlarının zorluklarıyla yüzleşirken, hiçbir ülkenin bu sorunları tek başına aşamayacağını unutmamalıyız. Birlikte çalışabilirlik, ortak yenilikçilik ve müttefikler arası güven; bir tercih değil, zorunluluktur. Bu anlayışla, zorlukları birlikte aşmanın aynı zamanda birbirimize kısıtlayıcı önlemler uygulamamak anlamına geldiğine inanıyoruz. Sadık bir üyeye yönelik yaptırımlar, ittifak ruhuyla bağdaşmaz. Uyum için yapıcı bir diyalog umuyoruz. Türkiye, NATO ile yalnızca politik uyumla değil, sahada kanıtlanmış teknolojilerle de iş birliğini derinleştirmeye hazırdır. Birlikte, sadece çoklu alanlara değil, geleceğe hazır bir kuvvet inşa edebiliriz" dedi.

Görgün, tüm tasarım ve üretim süreçlerini çevresel sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere saygı anlayışıyla yeniden gözden geçirmeye başladıklarını söyleyerek, "Bu nedenle, 3 bin 500 şirketimiz, binlerce farklı NATO standardındaki sistemimiz ve yaş ortalaması 34 olan Türk savunma sanayii ailesiyle NATO'ya hizmet vermeye hazırız" diye konuştu.