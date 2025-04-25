Savunma Sanayi Buluşması Malzeme Günleri Sivas'ta Gerçekleştirildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile SAHA İstanbul iş birliğinde "Savunma Sanayi Buluşması Malzeme Günleri" etkinliği düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, SBTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, şehrin savunma sanayisi açısından çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını ve bunun için büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Toplantının şehir ve ülke adına stratejik bir adım olduğunu belirten Şimşek, "Böylesine kapsamlı ve vizyoner bir etkinliğin ilimizde düzenlenmesi Sivas'ın sanayi ve teknoloji anlamında yükselen bir göstergesidir." dedi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin alandaki kararlı duruşunun önemine vurgu yapan Şimşek, "Üniversitemizin akademik ve bilimsel etkinliği bizleri hem gururlandırmakta hem de geleceğe dair umutlandırmaktadır." diye konuştu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yasin Güven de ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin devreye aldığı yüksek gümrük vergilerinin bütün dünyanın gündeminde olduğunu anımsattı.

Bu vergileri son 7 yıldır çelik ve alüminyum sektöründe yaşadıklarını dile getiren Güven, "ABD çelik ve alüminyum ithalatı için almış olduğu karar doğrultusunda son 7 yıldır önce yüzde 25 olan vergiyi yüzde 50'ye çıkardı. Daha sonra ise yüzde 25'e indirdi. Bunun gerekçesi, ulusal güvenlik. Yani bir malzemeyi ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye sokacak bir ürün olarak kritiklendiriyor." ifadelerini kullandı.

Güven, ana hedeflerinin yüksek teknoloji ihracatını 30 milyar dolara, orta yüksek teknoloji ihracatını ise 180 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu bildirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, üniversitede kurulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Etkinlik, panel ve sunumlarla devam etti.

Programa, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir ile ilgili firmaların temsilcileri katıldı.