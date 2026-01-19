Haberler

DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Geyik'e üye ilişkileri kategorisinde ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı Savaş Geyik, 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde üye ilişkileri kategorisinde ödül kazandı. Geyik, aynı zamanda Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcılığına seçildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kırıkkale Şube Başkanı Savaş Geyik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldü.

ASKON Kırıkkale Şubesinden yapılan açıklamada, DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nin İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, törende üye ilişkileri kategorisinde ödüle layık görüldüğü belirtilen Geyik'in, ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan aldığı kaydedildi.

DEİK İş Konseyleri 2025 Yılı Olağan Genel Kurulları'nda Geyik'in ikinci kez DEİK Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı seçildiği dile getirilen açıklamada, "Savaş Geyik, önümüzdeki dönem önemli bir görevi yürütmeye başlıyor. Genel Kurul kapsamında yapılan İş Konseyleri Koordinatör Başkan ve Yardımcıları Seçimi'nde, Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcılığına seçildi. Geyik, 42 ülke iş konseyinin yer aldığı Afrika bölgesinde 3 başkan yardımcısından biri olarak görev yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Geyik, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden itibaren ticari diplomasi faaliyetlerini başarıyla sürdüren ve Türk iş dünyasının dışa dönük yüzü olan DEİK çatısı altında yer almaktan büyük onur duyuyorum. DEİK'in küresel temsil gücü, iş dünyamıza paha biçilmez katkılar sağlıyor. Bu sayede Türkiye'nin dış ticareti istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Bu tablo içinde Türkiye-Mali İş Konseyi olarak istikrarlı, görünür ve sonuç odaklı çalışma anlayışını ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bunun ödülünü de konsey üyelerimizle hep birlikte alıyoruz ve almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar

İstanbul'da trafiğe çıkış yasağıyla ilgili yeni karar
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek