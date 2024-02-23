Şarköy'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, yeşil reçeteyle satılan 226 hap, 223 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar, 2 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca, 25 mermi ve uçak savar mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.