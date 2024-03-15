Şarköy'de 168 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan operasyonda 168 bin makaron, 123 kilogram tütün ve 3 sigara sarma makinesi bulundu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 168 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, ilçede yaşayan C.Ş.A'nın ev ve iş yerinde arama yaptı.
Aramada 168 bin makaron, 123 kilogram tütün ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.