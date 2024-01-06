Şarkışla'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ö.Y. (33) idaresindeki 06 AS 3059 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Alt Geçidi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ö.Y, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Y, müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.