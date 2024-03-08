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Şarkışla Anadolu Lisesi'nden Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Kermes Desteği

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şarkışla Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kermeste, öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuldu. Kermesin geliri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacak.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geliri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanmak üzere kermes düzenlendi.

Şarkışla Anadolu Lisesi tarafından okul binasında düzenlenen kermeste öğrenciler velileri tarafından hazırlanan ürünleri satışa sundu.

Kermese katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Özgür Öztürk ise 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Programı çerçevesinde düzenlenen kermesin gelirinin Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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