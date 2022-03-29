Sarıyer'de tartıştığı iki arkadaşını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı - Haberler

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Sarıyer'de tartıştığı iki arkadaşını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Sarıyer'de tartıştığı iki arkadaşını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de tartıştığı iki arkadaşını bacaklarından ve göğsünden silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Sarıyer'de tartıştığı iki arkadaşını bacaklarından ve göğsünden silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Büyükdere Mahallesi Çayırbaşı Caddesi'nde B.Ü. henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından B.Ü. iki arkadaşını tabancayla bacaklarından ve göğsünden vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde vatandaşlar tarafından yakalanan B.Ü. polis tarafından gözaltına alındı.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Büyükdere, Sarıyer, Polis, Güncel, Haberler

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