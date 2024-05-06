Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de drift yapan sürücüye ağır para cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti ve sürücü gözaltına alındı.

Sarıyer'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Zekeriyaköy yolu üzerinde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü C.Ö.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 32 bin 233 lira idari para cezasına çarptırılan C.Ö.T'nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konulmasına karar verildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sarıyer Güvenlik Ceza Trafik Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title