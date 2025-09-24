Sarayın İsfat Karnesi: Her Saat 72 Asgari Ücret Harcanıyor

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Cumhurbaşkanlığı, Ocak-Ağustos 2025 döneminde 9 milyar 219 milyon lira harcadı. Bu rakam günlük 37,9 milyon lira, saatlik ise 1 milyon 580 bin lira demek. Yani saray, her saat başı 72 işçinin maaşını tüketiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılının ilk sekiz aylık bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış'ın "Sarayın israf karnesi: Her saat 72 asgari ücret" başlığıyla yaptığı değerlendirme şöyle:

"Resmi verilere göre Cumhurbaşkanlığı, Ocak-Ağustos 2025 döneminde 9 milyar 219 milyon lira harcadı. Bu rakam günlük 37,9 milyon lira, saatlik ise 1 milyon 580 bin lira demek. Yani saray, her saat başı 72 işçinin maaşını tüketiyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücret 2002'den bu yana nominal olarak 119 kat, reel olarak yüzde 242 arttı" sözlerini anımsatan Kış, şunları kaydetti:

"Milletin aklıyla dalga geçmeyin. Asgari ücretin 2002'den beri arttığını söyleyip övünebilirsiniz ama bir saatte 72 asgari ücret harcayan saray varken bu rakamlar kimseyi kandırmaz. Öğrencimize yemek yok, emekliye insanca yaşamak yok. Siz ise saraylarda şatafatla dolaşıyorsunuz. İşçi bir ay çalışıyor, saray bir dakikada onun maaşını yiyor. İşte sizin adaletiniz, işte AKP iktidarının yüzü. Şimşek her gün vatandaşa 'Sabredin, yakında düzelecek' diyor. Ama kendi bakanlığı daha sekiz ayda milyarlarca lira harcadı. Kalan dört ayda bu para yetmeyecek. Bu mudur tasarruf? Bu mudur ekonomik disiplin? Diyanet, vatandaşa sabır telkin ederken kendisi milyonluk araçlarla şatafat içinde yaşıyor. İlk sekiz ayda milyarlarca lira harcadılar. İktidarın dini de siyaseti de israfın örtüsü haline geldi.

Bu ülkenin en büyük önceliği eğitim olmalıydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) toplam harcaması sarayın harcamasının gerisinde kalıyor. Öğrencisine bir öğün ücretsiz yemek veremeyen, yoksul çocukların beslenme sorununu çözemeyen bir devlet, milyarları saraya ve lüks araçlara akıtıyorsa orada vicdan da adalet de bitmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın da harcaması sınırlı, vatandaş hastane kapısında randevu bulamazken kaynak sarayın duvarları arasında eritiliyor. Bugün Türkiye'de emekli ekmeğini bölüyor, gençler geleceğini yurt dışında arıyor, çiftçi ürününü satamıyor. Ama AKP iktidarı sarayda ve bakanlıklarında israf düzenini sürdürüyor. Vatandaşa sabır, kemer sıkma, tasarruf tavsiye edenler; her saat başı 72 asgari ücreti yiyor. İşte AKP'nin gerçek yüzü budur: Millet aç, saray tok."