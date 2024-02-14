Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda taşkın nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Taşkın nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nin taşması sonucu Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Çoban Deresi'nde taşkın oluştu.
Taşkın nedeniyle Mardin'e geçişi sağlayan Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa çıkışı ve Viranşehir ilçe çıkışında önlem alan güvenlik güçleri, söz konusu yolu kullanmak isteyen araç sürücülerini alternatif yollara yönlendirdi.
Ekiplerin taşkının yaşandığı bölgede yürüttüğü yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.