Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kadın tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda gözaltına alınan 11 kadın zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonda gözaltına alınan 11 kadın zanlıdan 7'si cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekiplerince Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hatay'da eş zamanlı operasyonda 11 kadın şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Şanlıurfa, Gözaltı, Güncel, Haberler

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