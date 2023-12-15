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Şanlıurfa'da Yavru Aslan Koruma Altına Alındı

15 Aralık 2023 15:51 Güncelleme: 15:52 Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol kenarında bulunan yavru aslan, jandarma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Yorgun ve bitkin halde olan aslanın kim tarafından bırakıldığı araştırılıyor.