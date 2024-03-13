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Şanlıurfa'da Roma dönemine ait 93 sikke ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke, 9 Urartu halka bileziği ve 1 toprak kandil ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 93 sikke, 9 Urartu halka bileziği ve 1 toprak kandil ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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