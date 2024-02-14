Şanlıurfa'da Öcalan Yürüyüşüne Biber Gazlı Müdahale

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşe katılanlara, kentte etkinliklerin yasaklanması uyarısına rağmen dağılmamaları üzerine biber gazlı müdahalede bulunuldu.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için DEM parti öncülüğünde 1 Şubat'ta Kars ve Van'da başlatılan 'Büyük Özgürlük Yürüyüşü' grubu Şanlıurfa'ya geldi. Kent girişinde sloganlarla ve karanfillerle karşılanan grup daha sonra DEM Parti binasının bulunduğu Ahmet Bahçıvan İş Merkezinde toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu grup basın açıklamasında bulundu.

YASAK HATIRLATILDI

Şanlıurfa Valiliğince kent genelinde her türlü etkinlik ve eylemlerin yasak olduğu hatırlatılan grup uyarılara aldırış etmeden eylemlerine devam etti. Gerginliğin yaşandığı eylemde bir grup ise caddeyi trafiğe kapattı. Bunun üzerine polis kapanan yolun açılmasını istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen gruba polis müdahalede bulundu. Yaşanan arbedede ismi öğrenilemeyen bir kadın yere düşen copu alarak polise vurmaya başlaması üzerine gruba müdahalede bulundu. Bu sırada gruptakilerin sloganlar eşliğinde yürümesi üzerine polis bu kez toplanan gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. Yağışlı havaya rağmen eylemlerini bir süre sürdüren grup daha sonra DEM Parti binasına geçti. (DHA)