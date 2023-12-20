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Şanlıurfa'da Mobil Göç Noktası Hizmete Başladı

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Düzensiz göçmenlerin tespitinin kolaylaştırılması için Şanlıurfa'da faaliyete geçen Mobil Göç Noktası aracı, yabancıların kontrollerini hızlı bir şekilde yapmayı sağlıyor. Şanlıurfa'ya gönderilen mobil araç, düzensiz göçle mücadelede etkin bir rol oynayacak.

Düzensiz göçmenlerin tespitinin kolaylaştırılması için Şanlıurfa'da Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Rabia Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran araçların sayısı ülke genelinde 97'ye ulaştı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'ya da gönderilen mobil araç, kent merkezinde hizmet vermeye başladı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen ve kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına getiriliyor.

Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Mobil Göç Noktası ile hem mağduriyetlerin önüne geçilmesi hem de zaman tasarrufu sağlanarak düzensiz göçle etkin mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Rabia Meydanı Şanlıurfa Göçmenler Politika Güncel Haberler

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