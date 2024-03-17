Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.

Fabrikada maddi hasar oluştu.