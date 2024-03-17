Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'da bulunan bir ekmek fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Olayda fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ekmek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.
Fabrikada maddi hasar oluştu.