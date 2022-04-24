Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ömer Çakmak (40) idaresindeki 02 YM 615 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Çakmak ve beraberinde bulunan eşi Zemzem (30) ile çocukları Ahmet (12) ve Medine (9) Çakmak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Ömer Çakmak, Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Haberler

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