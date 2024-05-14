Şanlıurfa'da akraba kavgası: Bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Esmerçayı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda silahla yaralanan M.İ. (38) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.