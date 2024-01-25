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Şanlıurfa'da 48 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 16 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'da hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 16 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Siverek Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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