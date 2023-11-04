Şanlıurfa'da 171 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda aracında 171 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda aracında 171 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda sürücüsü olduğu yabancı plakalı tırda 171 kilogram skunk bulunan ve gözaltına alınan Bekir Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel