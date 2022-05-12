Şanghay'da Yetkililer Sert Karantina Önlemlerini Savundu
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Şanghay'ın hastalık kontrol merkezinden bir yetkili, pozitif vakalarla yakın temasta olan çok sayıda kişinin karantina merkezlerine alınmasının yasal olduğunu savundu.
Şanghay'ın hastalık kontrol merkezinden bir yetkili, pozitif vakalarla yakın temasta olan çok sayıda kişinin karantina merkezlerine alınmasının yasal olduğunu savundu. Yetkili, "Şu anda uyguladığımız politikalar, yasa ve yönetmeliklere uygun" dedi
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