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Sancaktepe'de otomobil refüje çarptı: Sürücü ağır yaralandı

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SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve bariyerlere çarparak durabildi.

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ayağı kopan sürücü Mikail C. ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi, Sekmen Caddesi ile Kıristal Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 34 SN 025 plakalı araç sürücüsü Mikail C., cadde üzerinde hızla seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil aydınlatma direği ve bariyerleri kırarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kazada otomobilin içinde sıkışan Mikail C.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans ile Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün ayağının koptuğu ve durumumun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobilden fırlayan araba parçaları yola savruldu. Polis ekipleri, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan sürücü Mikail C.'nin emniyet kemeri takmadığı öğrenilirken otomobilde emniyet kemerinin ikaz sesini susturmak için kullanılan tokanın takılı olduğu görüldü.

Ali Aydınlar, "Bu kişi ileriden sağ sol yaparak arabaları sollayarak geldi. Bariyere vurdu. Trafiği durdurduk, ambulans ve polis ekipleri gelsin diye. Allahım esirgesin, adamın ayağı kopuk. Ambulans ve itfaiye geldi. Adamı çıkardır ambulansa bindirdik. Sürücü hızlıydı, makas atarak geliyordu. Ağır yaralıydı, ayağı kopuktu. Ayağını da yanına koyduk. Allah şifa versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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