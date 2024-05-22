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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bosna Hersekli bakanlarla görüştü

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Saraybosna İş Forumu'nda Bosna Hersekli bakanlarla bir araya geldi. Görüşmelerde bilim ve teknoloji alanında işbirlikleri ve teknoloji girişimciliğinin artırılması konuları ele alındı. Bakan Kacır ayrıca Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 13'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nda (SBF) Bosna Hersekli bakanlarla görüştü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Parlamento Binası'nda düzenlenen forumun açılışına katılan Kacır, daha sonra Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile görüştü.

Konakovic, görüşmede Kacır'a foruma katıldığı için teşekkür etti. Görüşmede, bilim ve teknoloji alanında yapılması planlanan işbirlikleri ve teknoloji girişimciliğinin artırılması konuları ele alındı.

Bakan Kacır, dost ve kardeş olarak gördükleri Bosna Hersek ile AR-GE, teknoloji, start-up, girişimcilik ekosistemi, dijtal dönüşüm alanındaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Kacır, daha sonra Bosna Hersek Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Edin Forto ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Dubravka Bosnjak ile görüştü.

Daha sonra Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi Bakanı Stasa Kosarac'ı ziyaret eden Kacır, ayrıca Bosna Bank International (BBI) Üst Yöneticisi (CEO) Alek Bakalovic ve Dubai Islamic Bank (DIB) Group CEO'su Adnan Chilwan ile görüştü.

Görüşmelerde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.

Bakan Kacır'dan IUS'a ziyaret

Saraybosna'daki programları çerçevesinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesine (IUS) de ziyarette bulunan Bakan Kacır'ı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Yıldırım karşıladı.

Üniversitedeki atölyeleri ve derslikleri gezen Kacır, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra okuldaki Türk öğrencilerle buluşan Bakan Kacır, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, IUS'nin ardından bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine ziyarette bulunarak dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Saraybosna Dış Politika Ekonomi Güncel Haberler

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