Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'nin sesini yurdun dört bir yanına ve dünyaya duyurduğunu belirtti.

Ulusal ve uluslararası kamuoyunu her zaman doğru ve eksiksiz bilgilendiren Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tavlı, "Bu vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.