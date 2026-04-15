Samsun Turizm Dernekleri Platformu şehrin geleceği için bir araya geldi

SAMSUN'da turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri ve paydaşlar Turizm Haftası kapsamında ' Samsun Turizm Dernekleri Platformu Buluşması'na katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen buluşmaya Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yetkin Bulut, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Samsun İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı (TÜROFED) Murat Toktaş, Samsun Turizm ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derya Ulusoy Güler, turizm dernekleri başkanları, yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun Turizm ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Derya Ulusoy Güler, "Turizm Dernekleri Platformu olarak 'Odak Samsun' mottosundan ve turizm master planının eyleme dönüştürülmesi sürecinden hareketle, şehrimizin turizm potansiyelini daha görünür kılmak, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve ortak bir vizyon etrafından birleşmek amacıyla, tüm turizm dernekleri tek bir platform çatısı altında toplanarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu süreç, biz turizm paydaşlarına sadece birlikte hareket etmeyi değil, aynı zamanda Samsun turizminin geleceği için ortak sorumluluk üstlenmeyi de zorunlu kılmıştır" dedi.

TOKTAŞ: BİRLİKTE GÜÇLÜ OLMAZSAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL

Turizmin tek başına bir sektör olmadığını ifade eden TÜROFED Başkan Yardımcısı ve KATİD Başkanı Murat Toktaş, "Bugün burada sadece Turizm Haftası'nı kutlamıyoruz. Aynı zamanda Samsun turizmi adına bir miladı başlatıyoruz. İlk kez; sağlıktan spora, konaklamadan gastronomiye, acentelerden, konaklama işletmecilere ve turizm gazetemize kadar tüm paydaşlar, 'Turizm Dernekleri Platformu' çatısı altında aynı masada, aynı hedef için buluşuyor. Ama artık şunu net söylemek zorundayız. Parça parça güçlü olmak yetmez. Birlikte güçlü olmazsak, sürdürülebilir başarı mümkün değildir. Turizm artık tek başına bir sektör değil. Turizm; ekonomi, şehir markası, istihdam ve kalkınmanın merkezidir. ve açık bir gerçek var. Hiçbir kurum, hiçbir dernek, hiçbir işletme tek başına bir destinasyonu büyütemez ama kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum el ele verdiğinde bir şehrin kaderi değişir" diye konuştu.

Mali destek programı hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Dünya Bankası ve Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütmekte olan sosyal kapsayıcı yeşil geçiş projesi kapsamında Mart ayında bir program ilan edildi. Bölgemizdeki turizm sektörü işletmelerine de eğer yeşil geçiş ya da yeşil ekonomi alanında yatırım yaptığınız takdirde size 2,5 milyon ile 7,5 milyon TL tutarında yapacağınız yatırımlara Vakıfbank aracılığıyla bir finansman desteği sağlıyoruz. Burada Vakıfbank'tan kredi uygunluk belgesi alıp ajansımıza akabinde başvuru yapan projeler desteklenecek. Tabii bu projelerde önemli bir özellik var. Sadece bir yeşil geçiş yatırımı olmamalı. Aynı zamanda sosyal kapsayıcı da olmalı. Kadın ve genç istihdamını da göz önünde bulunduran yatırımları desteklemek önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak. Programla ilgili 15 Mayıs'ta başvuruları tamamlayacağız ama öncesinde 8 Mayıs'ta online başvurular tamamlanacak. Dolayısıyla ajansımızla irtibata geçerseniz bu noktadaki yatırımlarınızı desteklemek isteriz" dedi.

DEMİRTAŞ: ÜLKEMİZ TURİST SAYISINDA DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada 4'üncü sırada olduğunu ifade eden Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, "Samsun yaşayarak da doyumun, hazzın sınırın olmadığı, anlatırken de çok kolay ifade edilen bir şeydir. Allah'ın verdiği güzellikleri, nimetleri biz de sadece işi bilenlerle, masanın etrafında topladığımız paydaşlarla birlikte somut önerilere dönüştürdük. Bizim burada bir hedefimiz, bir hayalimiz var. Hedefimiz şu. Seyahat ve turizm amacıyla her yıl dünyada 1,5 milyar insan bir yerden bir yere seyahat ediyor ve konaklama gerçekleştiriyor. Ülkemizde bu rakam 65 milyona ulaşmış. Ülkemiz turist sayısında dünyada 4'üncü sırada, turizm gelirinde 7'nci sırada. Bizler bu ülkemizin yakalamış olduğu ivmeye Samsun'a güçlü bir destek vermek istiyoruz. Ama bir şartla ülkemizin turizmdeki pastasından da en büyük payı Samsun olarak almak istiyoruz" diye konuştu.

BULUT: SAMSUN, TÜRKİYE'DEKİ ENDER 2 İLDEN BİR TANESİ

Samsun'un Türkiye'de ender 2 ilden biri olduğunu belirten OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yetkin Bulut, "Coğrafya açıdan baktığınızda Samsun, Türkiye'deki ender 2 ilden bir tanesi. 2 saatlik bir süre içerisinde hem kış turizmini hem de yaz turizmini bir arada görebileceğiniz Türkiye'deki ender illerden bir tanesi. Öyle ki 17 tane ilçeyi biz gezdiğimizde turizm master planı ve eylem planı çalışmalarında gördük ki aslında bizim çok ciddi envanterimiz var. Dolayısıyla pazarlama açısından baktığımızda elimizde çok fazla ürün var ama esas problem o ürünü doğru kitleyle doğru zamanında insanları bir araya getirebilme meselemiz var. Bu anlamda baktığınızda turizm master planıyla ortaya çıkan çalışmaları irdelediğimizde ve en sonuna geldiğimizde, bu cuma günü lansmanı olacak olan eylem planı çalışmasına baktığımızda da bunun ortaya çıkartılabilmesi ve Samsun'un turizm gelirlerinde en fazla geliri elde edebilmesi için neler yapılması gerektiğini tek tek ortaya çıkartılması ve yapılacak tüm aktivitelerin planlanması gerekti. Ancak burada kritik bir nokta var. Buradaki kuruluşların hepsi tek tek çok değerli. Ancak bir kenti eğer ileriye taşımak istiyorsanız burada belli başlı kurumların bir arada olması lazım. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi hepsinin bir arada olması gerekiyor. Hepsinin aynı yöne bakması gerekiyor. Samsun, bu anlamda çok özel bir dönemden geçiyor. Tüm bürokrasisiyle, üniversitesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla aynı hedefe odaklanmış ve bu anlamda da bu hedefe odaklanmanın vermiş olduğu çaba ve gayretle de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Konuşmaların ardından Samsun turizmine sunduğu katkılar ve gerçekleştirdiği çalışmalar nedeniyle Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş'a, Turizm Dernekleri Platformu adına plaket verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı