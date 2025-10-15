Samsun Tarım Fuarı 10. Kez Kapılarını Açtı

TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Samsun Tarım Fuarı, 54 firma, 100'den fazla markanın katılımıyla kapılarını açtı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 15-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek fuar sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TARMAKBİR'in destekleriyle düzenlenen fuarda, sektördeki firmalar traktörlerden hayvansal üretim makinelerine, sera ve sulama teknolojilerinden gübre ve zirai ilaçlara, tohum, fide ve fidancılıktan bilişim çözümlerine kadar geniş yelpazede ürün ve hizmetler sergileniyor.

Çiftçilere verimliliklerini artıracak yenilikleri inceleme, yeni işbirlikleri kurma ve ticari bağlantılarını güçlendirme olanağı sunulan fuarda, kahverengi kokarca ve suyun verimli kullanımı gibi güncel konuların ele alınacağı seminerler de gerçekleştirilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'un tarımsal potansiyeli yüksek bir il olduğunu söyledi.

Kentin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri açısından ülke sıralamasında söz sahibi olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ülke sıralamasında söz sahibi olduğumuz ürünler var. Birinci olduğumuz ürünler var bitkisel üretimde. İlk üç sırada yer aldığımız önemli ürünler var. Tarımsal üretimin potansiyelinin oldukça yüksek olduğu bir ilde bu fuar organizasyonunun gerçekleşmesi de oldukça önemli. Fuarda 50'nin üzerinde firmamız yer alıyor. Tarımsal yeniliklerin, teknolojik yeniliklerin üreticilerle buluşması adına fuar organizasyonları oldukça önemli." dedi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nin Türkiye'deki 10 büyük fuar merkezinden biri olduğunu dile getirdi.

Ersözlü, fuarla tarım sektörünün kalbinin Samsun'da attığını belirterek, "Karadeniz coğrafyasının en büyük buluşması tarım konusunda. 100'ün üzerinde marka fuarda temsil ediliyor. Fuarın kapalı alanının tamamı, dış alanın tamamı doldu. Ülkemizin önemli firmaları şu an sektörle ilgili firmalar en yeni teknolojilerini çiftçiyle buluşturuyorlar. Tarım konusunda tüm ekipmanlar, özellikle bu coğrafyanın ihtiyaç duyduğu ekipmanlar fuarda sergileniyor. Akıllı tarım uygulamalarının en güzel örnekleri bu fuarda yerini aldı." diye konuştu.

Fuar açılışına, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilgililer katıldı.

Fuar, 19 Ekim'e kadar ziyaretçileri ağırlayacak.