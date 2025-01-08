Samsun İl Jandarma Komutanı Bakçepınar 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bakçepınar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını tercih eden Bakçepınar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" başlıklı karesine oy verdi.

"Haber"de Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" ile Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğraflarına oy veren Bakçepınar, "Spor"da tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı karesinden yana kullandı.