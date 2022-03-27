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Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'un Atakum ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Servet Öztürk'ün kullandığı 55 KB 822 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Bafra yönüne seyir halindeyken yola çıkan köpeğe vurmamak için fren yaptı. Bu sıra arkadan gelen Zafer Çelebi idaresindeki 55 HK 136 plakalı otomobil, Öztürk'ün kullandığı araca çarptı. Aynı yönde ilerleyen Hasan Çelik'in kullandığı 61 AS 201 plakalı otomobil de duran araçlara çarparak refüje çıktı.

Kazada, Havva Öztürk ile 7 yaşındaki oğlu Kerem Yiğit Öztürk ve sürücü Hasan Çelik yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı kara yolunda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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