Samsun'da yapılan sel tatbikatı nefes kesti

SAMSUN Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan sel tatbikatı nefes kesti. Senaryo gereği selden etkilenen yaralılar, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Tatbikat senaryosunda görev alan personellerin yaralı makyajları ve kostümleri ise gerçeğini aratmadı.

Sağlık Bakanlığı'nın afete müdahale kapasitesinin arttırılması ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması amacıyla Samsun'da, UMKE Bölge Tatbikatı yapıldı. Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Bölge Koordinatörlüğü 5. Bölge Koordinatörü il olan Samsun'da Çarşamba ilçesinde yapılan tatbikatta; Çorum, Ordu ve Amasya illerinden gelen sağlık ve UMKE ekipleri ile UMKE gönüllüleri tatbikatta yer aldı. 26 araç ve 109 personel ile ilçedeki Orman Park Tesisleri mesire alanına kamp kuruldu. Tatbikatta senaryo gereği, aşırı yağıştan dolayı Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerini kapsayan sel felaketi yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar sonrasında ise Çaltı Mahallesi plajında, selden etkilenen yaralılar kurtarıldı. Hastalar ilk olarak bölgede kurulan acil müdahale çadırlarına alındı. Tatbikat kapsamında yaralılardan bir tanesinin ambulans helikopter ile hastaneye nakli yapıldı.

'HER YIL EN AZ BİR KEZ TATBİKAT YAPILIYOR'

Tatbikat ile ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun, UMKE organizasyonunda koordinatör bölge olarak geçmektedir. Samsun'un 296 UMKE gönüllüsü bulunmaktadır. Çorum, Amasya ve Ordu illeri de Samsun'un koordinasyonundadır. Toplam 780 kişilik UMKE gönüllüsünü Samsun koordine etmektedir. UMKE yılda en az bir kez il olarak tatbikat yapar, aynı zamanda bölge illerinin arasındaki eşgüdüm ve uyumlu çalışmayı sağlamak amacıyla her yıl bölge tatbikatı yapılır. Bugün Çarşamba, Terme ve Salıpazarı'nda şiddetli yağış sonrasında çok ciddi bir sel felaketi ile karşı karşıyayız. Bölge illeri, bir afette birbirinin birinci seviyede destek illeridir. Samsun'da büyük çaplı bir afet olduğu zaman Buraya Çorum, Amasya ve Ordu'dan destek ekipleri gelir. Bugün afetimizin altıncı saatindeyiz ve bu illerden de bize destek geldi. 26 araç ve 109 personel ile afetin sağlık organizasyonunu sağlıyoruz dedi.