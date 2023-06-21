Samsun'da veteriner kontrolünde kurban satışı

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde kurbanlık bakan vatandaşlar, veteriner kontrolü eşliğinde gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabiliyorlar.

28 Haziran Çarşamba günü, tüm İslam alemi tarafından Kurban Bayramı olarak kutlanacak. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kurban pazarlarındaki hareketlilik de arttı. Vatandaşlar son güne kalmadan kurbanlıklarını almaya çalışırken, Canik Kurban Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaşlar veteriner kontrolünde satılıyor. Canik Belediyesi'ne ait veteriner tarafından beğenilen kurbanlıklar sağlık ve kayıt taramasından geçerken, vatandaşlar da gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını almanın rahatlığını yaşıyor.

"Pazara giren tüm kurbanlıklar kontrol ediliyor, satış anında da kontrol yapıyoruz"

Pazara giren kurbanlıkların tamamının kontrolden geçtiğini, isteyen vatandaşlara da satış anında yardımcı olduklarını ifade eden Canik Belediyesi Veterineri Seyit Ahmet Bakır, "Kurban pazarına gelen küçükbaş ya da büyükbaş hayvanların tüm denetimleri yapılmadan pazarımıza almıyoruz. Önceliğimiz, vatandaşların gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alması. Bu noktada pasaport, nakil belgesi, hayvanların sağlık durumu gibi kontrolleri yapıyoruz. Büyükbaşların kurban olması için 2 yaşını doldurmuş ve sağlıklı olması gerekiyor. Kurbanlıkların küpe numarasını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kontrol edip, doğru olup olmadığına da bakıyoruz. Küçükbaşta da 1 yaş doldurma zorunluluğu var. Onların kontrollerini de yapıyoruz. Aynı zamanda günlük rutin kontrollerimiz de var. Hayvanları her gün kontrol edip, sağlık durumlarına bakıyoruz. Rutin kontrollerin yanı sıra kurbanlık almak isteyen vatandaşlar beğendiği hayvanı gelip bize gösteriyorlar. Bizler de hayvanın kontrolünü yapıp kapağına bakıyoruz, sağlık taramasına yapıyoruz. Kurbanlığa uygun olup olmadığını kendilerine söylüyoruz" dedi.

Alıcılar uygun kurbanlık arıyor

Pazarda kurbanlık arayan vatandaşlar, fiyatların geçen yıla oranla arttığını, kendi bütçelerine uygun kurbanlığı almak için tüm satıcıları gezeceklerini söylediler.

Satıcılar ise geçen yıla oranla bu sene hayvanların fiyatının artmasına rağmen işlerin iyi gittiğini, bayrama 1 hafta kala mallarının büyük bir çoğunluğunu sattıklarını ifade ettiler.