Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubeleri, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 25 gram kubar esrar, 25 sentetik ecza hapı, uyuşturucu öğütme aparatı, 2 bin 260 doldurulmuş makaron, 24 elektronik sigara likiti ile 550 gümrük kaçağı gözlük ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.K, jandarmaya götürüldü.