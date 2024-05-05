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Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İsmail Bilgi (74) hayatını kaybetti. Otomobilin kontrolden çıkarak tarladaki toprak yığınına çarptığı kazada, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Bilgi kurtarılamadı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İsmail Bilgi (74) yönetimindeki 55 BCJ 98 plakalı otomobil, Kumcağız Mahallesi Buket Sokak'ta kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan tarladaki toprak yığınına çarptı.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bilgi, ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail Bilgi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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