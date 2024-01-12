Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hafif ticari araç su kanalına düştü ve sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Y. idaresindeki 55 SM 156 plakalı hafif ticari araç, Mumlu Mahallesi Çiftlik mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.