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Samsun'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Hafif ticari araç su kanalına düştü ve sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Y. idaresindeki 55 SM 156 plakalı hafif ticari araç, Mumlu Mahallesi Çiftlik mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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