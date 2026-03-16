Samsun'da son iki yılda güvenlik altyapısına 1 milyar lirayı aşan yatırım yapıldı

Samsun'da son iki yılda idari ve güvenlik altyapısını güçlendirmeye yönelik yaklaşık 1 milyar 81 milyon lira bütçeli 19 İçişleri Bakanlığı yatırımının hayata geçirildiği, bazı projelerde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son iki yılda idari ve güvenlik altyapısını güçlendirmek için yapılan yatırımlar kapsamında hükümet konakları, emniyet ve jandarma hizmet binaları, polis merkezleri ve sahil güvenlik birimlerine yönelik yapım, ikmal, araç, mal ve hizmet alımı ile bakım-onarım çalışmaları yürütüldü.

Kentte yürütülen yatırımlar kapsamında Ayvacık, Havza, Çarşamba ve Yakakent hükümet konakları ile diğer yapım ve ikmal işleri, İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Vardiya Yatakhanesi ve Akaryakıt İstasyonu, Terme ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Vezirköprü Beşpınar Jandarma Karakol Hizmet Binasının yapımı tamamlandı.

İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları, İlkadım İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği, Atakum Denizevleri Şehit İrfan Kocabaş Polis Merkezi Amirliği ile Terme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı hizmet binasının yapım çalışmaları sürerken Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Canik-İlkadım İlçe Jandarma hizmet binaları ise büyük ölçüde bitirildi.

Güvenlik birimlerinin sahadaki etkinliğini artırmak amacıyla 2023-2025 yılları arasında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne araç alımı ile İl Emniyet Müdürlüğüne mal ve hizmet alım desteği için yaklaşık 356 milyon 572 bin lira ödenek aktarıldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi malzeme alımlarını da kapsayan 114 milyon 207 bin liralık mal ve hizmet alımı gerçekleştirildi.

Aynı dönemde kamu hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik 10 yatırım daha yürütülüyor. Bunlar arasında Samsun Valiliği Aile Destek Merkezi ile Samsun Gümrük Müdürlüğü hizmet binası da yer alıyor.

Öte yandan hizmet binaları, huzurevleri, sosyal hizmet merkezleri, lojman, okul ve cemevlerini kapsayan yaklaşık 94 milyon 728 bin lira tutarındaki 25 bakım-onarım projesi tamamlanarak hizmete sunuldu.